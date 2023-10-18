В Мурманске состоялось первое в этом году заседание областной Ассоциации общественных советов

Участники заседания поделились опытом, а также обсудили сложности в работе. Главным стало обсуждение первых итогов мониторинга товаров, подлежащих обязательной сертификации.

Напомним, она была создана в 2019 году.

Участники заседания поделились опытом, а также обсудили сложности в работе. Главным стало обсуждение первых итогов мониторинга товаров, подлежащих обязательной сертификации.

Общественники региона провели ряд проверок и экспертиз в магазинах, чтобы выявить возможные нарушения. К этой работе специалисты приглашают присоединиться и активистов, эффективным инструментом проверок которых будет служить мобильное приложение «Честный Знак», связанное с национальной системой маркировки товаров.

Мобильной программой пользуются уже тысячи жителей региона, что снижает шансы недобросовестных продавцов реализовать просроченные или немаркированные товары.

Обсудили участники встречи и введённую в образовательных учреждениях Заполярья пятидневку и борьбу со скрытой рекламой в Интернете.