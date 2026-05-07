В Мурманске состоялось первое заседание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества

Оно стало частью памятных мероприятий, посвящённых защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Мурманская область обладает серьёзной исторической базой для системной работы по сохранению и современному осмыслению исторической памяти. Для этого необходим переход к современным форматам работы с историческим материалом и расширения повестки, уверены участники встречи.

Информация должна быть доступной и понятной, прежде всего для молодёжи. Важна системная работа по сохранению памяти о современных героях. Отдельное внимание, по словам губернатора, следует уделить расширению исторического контекста и развитию инфраструктуры.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Та история, которая есть у Мурманска, у Кольского Заполярья, по сути героическая и глубокая».

Участники заседания подчеркнули важность консолидации усилий государства и общества в вопросах сохранения исторической памяти и популяризации военно-исторического наследия.

В ходе обсуждений были подведены итоги работы регионального отделения за 2025 год и выстроены планы на 2026 год, включая формирование команды, развитие проектов и создание устойчивой организационной модели.