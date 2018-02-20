В Мурманске состоялось плановое заседание комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию

Участники встречи обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопросы, большинство из которых касается городского имущества и землепользования.

Как прозвучало во время заседания, с начала года комиссия приступила к обсуждению ряда очень важных и в тоже время непростых вопросов. Эта встреча посвящена экономическому положению одного из городских акционерных обществ. Всего таких предприятий осталось 8, сейчас на заседании речь идёт только о компании «Север», к которому относятся такие учреждения, как кинопредприятие «Мурманск», вещевой рынок в Первомайском округе, а так же ряд организаций занимающихся недвижимостью. Именно за «Севером» значится львиная доля городского имущества.

На встрече её участники обсудили изменениях в правилах землепользования и застройки. «Это работа плановая, стоит на контроле постоянной комиссии экономического развития и хозяйственной деятельности. Работы эти будут проводиться в течении всего 2018 года», - отметил Василий Вологдин, депутат Совета депутатов города Мурманска.