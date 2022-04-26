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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.22 19:30

В Мурманске состоялось подписание соглашения об открытии на базе гимназии №6 первого психолого-педагогического класса

Участие в историческом событии приняли ректор МАГУ Ирина Шадрина и директор Гимназии №6 Нина Зубарева.

Желание стать учителем русского языка и литературы у 9-классницы Екатерины Тулиновой появилось четыре года назад. Именно тогда девушка решила, что хочет посвятить свою жизнь обучению детей.

Екатерина Тулинова, ученица МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6»: «Я очень люблю работать с детьми, коммуницировать с ними, передавать личные знания и нести новшевства. Мне это интересно».

Уже в новом учебном году у школьников появится возможность полноценно окунуться в выбранную ими профессию. В помощь – специализированная программа и преподаватели опорного вуза. 

Нина Зубарева, директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6»: «Мы должны сделать максимум, чтобы психолого-педагогический класс открылся, чтобы дети шли по велению души и сердца в образовательные учреждения, связанные именно с педагогической и психологической деятельностью. Для того чтобы маленькие дети, приходящие в школу, не были израненными душами, а росли полноценными личностями».

Благодаря открытию профильного класса у будущих педагогов появятся совершенно новые возможности.

Ирина Шадрина, ректор МАГУ: «Школьники будут обучатся на базе МАГУ, точно также как на базе своей гимназии. Мы будем обучать их своими педагогами, достаточно высоко квалифицированными лекторами, они будут проходить мастер-классы, круглые столы, определенные нормативные вещи, которые подготовят будущего студента к профессиональной деятельности».

Подготовка со школьной скамьи поможет ребятам твёрдо закрепиться в выборе профессии.

Ульяна Бочкова, ученица МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6»: «Я очень хотела бы поступить на факультет психологии или стать учителем истории и обществознания, потому что мне нравится деятельность учителей».

В психолого-педагогический класс гимназии №6 попадут ученики с лучшими результатами основных государственных экзаменов по профильным предметам. Это русский язык, обществознание, литература и иностранный язык.

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