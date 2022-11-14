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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.22 19:30

В Мурманске состоялось празднование юбилейных дат церкви «Святого Креста»

Лютеранству на Кольском полуострове уже 120 лет, а всё началось с часовни в Ура-Губе.

На торжественное мероприятие пришли северяне от мала до велика. В рамках мероприятий выступил творческий коллектив от 5-й музыкальной школы, Народный ансамбль украинской песни «Джерела». Всех гостей порадовали тематическим праздничным тортом.

Часто бывает так, что родители приходят с детьми в храм, но юным северянам совсем не хочется вести себя спокойно. Специально в таких случаях для ребятишек в церкви «Святого Креста» предусмотрена зона отдыха.

Станислав Лукин, юный северянин: «Тут есть секция, считайте «Очумелые ручки». Они готовят, они разные подделки делают, помогают детям развиваться».

Посмотреть мультики, поиграть в настолки - всё это в здании лютеранского храма.

Юлия Зюкина, секретарь детско-молодёжной работы в церкви «Святого Креста»: «Каждое воскресенье у нас проходит воскресная школа. Здесь дети с семи до двенадцати лет. Мы с ними проводим небольшие уроки, в ненавязчивой форме рассказываем, какие-то библейские истории из библии. Для этого могут быть использованы игры настольные».

Двери церкви открыты для каждого, в том числе и для детей, взрослых с особенностями здоровья. Каждый день в храме проводится служение Богу.

Анна Волчок, управляющая делами церкви «Святого Креста»: «Мы сегодня празднуем тройной юбилей нашей церкви, нашей лютеранской церкви «Святого Креста». Сегодня сто двадцать лет лютеранству на Кольском полуострове, тридцать лет нашей церкви, нашему приходу в Мурманске и три года после освещения храма».

Создать настроение в столь значимое событие для церкви помогли творческие коллективы нашего региона. К примеру, юные северяне из музыкальной школы №5. Присоединился к празднику и Народный хор украинской песни «Джерела».

По традиции участники приготовили особый тематический торт для церковной трапезы.

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