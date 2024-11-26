В Мурманске состоялось рабочее совещание по вопросам организации и проведения VI Многопрофильной инженерной олимпиады для образовательных учреждений региона «Звезда»

В прошлом году в отборочном этапе в Кольском Заполярье приняло участие 809 человек, в заключительный этап прошёл 151 школьник. Лидер по числу победителей и призёров в регионе - Мурманский политехнический лицей.

В награждении ребят ежегодно участвуют крупнейшие промышленные предприятия региона, а организатором выступает Союз машиностроителей России.

В этом учебном году испытание стартует в два этапа – интернет и очном. Для регистрации участнику необходимо перейти в «личный кабинет» и зарегистрироваться, родители заполняют согласие на обработку персональных данных.

Право льготного поступления в вузы для победителей и призёров сохраняется в течение 4-х лет.