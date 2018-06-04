В Мурманске состоялось шествие колесниц

Первое, с чем у жителей России ассоциируется Индия, - это кинофильмы и танцы. Но культура восточной страны гораздо шире. Участники этнического фестиваля в Мурманске могли узнать, что в Индии говорят на более чем пятистах диалектах, а вкус воды меняется каждые пять километров.

- Как я уже говорил, в какой бы стране не проводился фестиваль индийской культуры, он, прежде всего, становится окном для местных жителей в Индию, в её культуру, - говорит Дипак Миглани, генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге. – Мир - это одна большая и единая деревня, об этом было сказано ещё 5 тысяч лет назад в Индии.

Растущий интерес к индийской культуре у жителей Заполярья объясняется вовсе не тем, что во время таких праздников организаторы всем зрителям раздают бесплатное печенье. Восточные традиции по-прежнему остаются загадочной экзотикой, к которой многим хочется прикоснуться.

- Интерес к общечеловеческим ценностям, которые также важны и для индийского народа, и для народа любой страны на нашей планете, где все народы - одна семья, - говорит Александр Баранников, заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Этот интерес учитывать.

Гости фестиваля стали участниками одного из крупнейших индийских праздников Джаганнатха Ратха-ятра. Это ежегодная традиция шествия колесниц, которая в Индии собирает миллионы людей. В Мурманске праздник прошёл не так масштабно, но не менее ярко - северяне пели и танцевали, смеялись и загадывали желания. По легенде, тот, кто помогал тянуть колесницу божества Джаганнатха, обязательно будет счастлив в новом году.

- Открываются сердца людей, мы приближаемся друг к другу, открыты для общения, - говорит Марина Колесникова, представитель центра ведической культуры Мурманска. - Это очень важно сейчас. Мы всегда с радостью выходим на улицу, общаемся, знакомимся. И всем, кому интересна ведическая культура, мы рады ее представить, показать.

В этом году фестиваль приурочили к 80-летию Мурманской области, впервые было принято решение провести его сразу в трёх городах: Мурманске, Кандалакше и Кировске.