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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.23 19:30

В Мурманске состоялось шоу «Умка»

Ледовое представление было посвящено прошедшему Международному женскому дню.

Ледовое шоу в Мурманске не от именитых фигуристов с мировым именем, а от учеников спортивной школы №6, в которой детей учат играть в хоккей и фигурному катанию. Программу ребята и их тренеры посвятили мамам, так и родилось название «Умка». К слову, белый медвежонок тоже вышел на лёд. 

Александра Семенова, участница ледового шоу «Умка»: «У нас было много репетиций. По несколько часов в день. Могло даже доходить до пяти часов. Мы просто тренировали один и тот же танец. На последних репетициях мы уже отрабатывали все танцы: с маленькими детьми и взрослыми. Я, когда катаю эти номера, то думаю о маме. И сама постановка посвящена маме-медведице и её медвежонку».

В организации представления спортсменам помогли. На выручку пришли специалисты городских комитетов по культуре и спорту.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Мы очень волнуемся, мы впервые выставляли профессиональный свет… Мы не делали больших анонсов. Но, несмотря на это, пришло очень много зрителей».

Ледовая арена «Метеор» впервые принимает событие такого формата. Обычно комплекс используют для тренировок. Например, здесь оттачивают мастерство парни молодежной хоккейной команды «Арктика», нередко на арену выходят и спортсмены ХК «Мурман», играющие в суперлиге по хоккею с мячом.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Когда спортсмены вместе со своими тренерами применяют творчество, начинают создавать какие-то совершенно необычные программы с выступлениями, то это говорит о том, что всё хорошо в спортивной школе. Значит, сильный методический состав, завучи по воспитательной работе. Это значит, что у детей глаза горят для того, чтобы творить».

И первый опыт такого творчества получился у ребята на достойном уровне. По крайней мере, и юные зрители, и приглашенные родители фигуристов, и почетные гости праздника - ветераны спорта города, смотрели на шоу не отрывая взглядов.

Василий Нечаев, ветеран мурманского спорта: «Мы – ветераны - говорим большое спасибо. И Совет ветеранов, и сами ветераны сделают всё, чтобы продвигать, своим примером показывать, какие спортсмены были, есть и какие будут».

Возможно, что такие представления станут для «Метеора» и воспитанников шестой спортшколы Мурманска событием регулярным, а посмотреть на яркое шоу смогут все желающие. 

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