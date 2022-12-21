В Мурманске состоялось торжественное мероприятие «Звезды спорта», на котором подвели итоги уходящего спортивного года

Отличившие спортсмены получили премии и награды.

Людмила Симиренко, мастер спорта СССР по плаванию, отличник физической культуры и спорта, этому делу посвятила всю свою жизнь и останавливаться не собирается. Уже в зрелом возрасте Людмила Александровна стала четырежды чемпионкой мира по зимнему плаванию. Сегодня ей вручили знак «Почётный ветеран спорта».

Людмила Симиренко, начальник плавательного бассейна: «В канун Нового года хочу поблагодарить нашу организацию, потому что, когда я пришла сюда в 2000 году, у меня муж был военным и нас перевели сюда служить. Я пришла устраиваться на работу, хотя до этого уже была руководителем большой детской спортивной школы. Моё предприятие, на котором я работаю уже 22 года, оно оказало мне доверие, чтобы я стала руководителем плавательного бассейна».

Также знака «Почётный ветеран спорта» был удостоен Михаил Александрович Гаврилов, президент Федерации бильярдного спорта Мурманской области. Он с улыбкой вспоминает, как развивался бильярд в 90-е годы прошлого века.

Михаил Гаврилов, президент Федерации бильярдного спорта Мурманской области: «Пригласили на турнир в Петрозаводск, а там так это было здорово организовано. В те непростые годы там веяло теплом и добротой, что я, когда вернулся оттуда, стал проводить какие-то турниры».

За успехами спортсменов всегда стоят их наставники. Именно они получили премии и награды – люди, которые внесли большой вклад в развитие спорта в Мурманской области.