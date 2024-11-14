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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.24 19:30

В Мурманске состоялось торжественное открытие Межрегиональной научно-практической конференции «Север России – история, традиции, культура»

Мероприятие организовано Государственным архивом Мурманской области.

Подготовка к Межрегиональной научно-практической конференции «Север России – история, традиции, культура» началась ещё в начале года, а заявки на участие в ней принимались вплоть до сентября.

Екатерина Боева, директор Государственного архива Мурманской области, организатор Межрегиональной научно-практической конференции «Север России – история, традиции, культура»: «Программа конференции получилась очень насыщенной, очень разнообразной. Географически широкая тематика конференции. Доклады охватывают достаточно широкий период времени, начиная с истории XVI века и буквально до наших дней»

Исследователи, историки, краеведы, архивисты, музейные работники и библиотекари из разных регионов страны, а также представители власти собрались на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы изучения исторического прошлого Севера, его поистине уникального наследия и, конечно, поделиться собственными знаниями и опытом с другими участниками.

Екатерина Боева, директор Государственного архива Мурманской области, организатор Межрегиональной научно-практической конференции «Север России – история, традиции, культура»: «Всего за два  дня будет представлено 40 докладов. Выступающие у нас из Мурманска, Мурманской области, Архангельской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ханты-Мансийского автономного округа».

Одной из главных целей конференции стала популяризация работы с архивными документами. Организаторы утверждают, что стойкое убеждение многих мурманчан в закрытости, недоступности для них такого рода информации, ошибочно. К слову, именно Государственный архив Мурманской области выступил в качестве организатора события.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Для многих жителей Мурманской области архив – это  нечто закрытое, за семью печатями. Но на самом деле, это не так. Сотрудники архива проводят большую разъяснительную работу, просветительную работу, активно привлекают юных мурманчан».

В современном мире остро стоит вопрос возрождения духовности, изучения культуры и прошлого своего родного края. Вот почему в архивы обращаться не только можно, но и нужно, ведь представленные здесь документы могут дать точное представление о быте, традициях наших предков.

Тимур Лапин, руководитель Федеральной службы  государственной статистики по Мурманской области: «Наша история в этих документах. Вот сейчас я руковожу статистикой, а те цифры, которые приводятся, отражают ту же историю Мурманской области, кажущуюся на первый взгляд, сухой. Но за каждой цифрой стоит целая жизнь, целое мероприятие, работа».

Также организаторы конференции поделились с гостями документальным фильмом об истории Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря и отрывками из старейшего документа архива – книги сбора соляных пошлин, датированной 1646 годом.

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