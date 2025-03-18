В Мурманске состоялось торжественное открытие Недели женского предпринимательства

Открыла серию встреч презентация книги «Женщины России и СНГ». В издании наш регион представили 10 эффективных женских проектов.

В Мурманске на базе Центра «Мой бизнес» стартовало масштабное событие — Неделя женского предпринимательства. Проект объединяет ярких и успешных бизнесвумен, даёт возможность участницам вдохновить других и поделиться опытом.

Ирина Котловская, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства МРО «Опора России»: «Пять дней женщины-предприниматели будут выступать на этой площадке, 26 спикеров в программе, действующие, опытные, готовые поделиться своими историями о своём бизнесе: как его начинали, с какими трудностями сталкивались, какие успехи».

С приветственным словом на торжественном открытии выступила Евгения Чибис, подчеркнув, что для женского предпринимательства характерны эмоциональность и творчество, которые в свою очередь помогают достигать в бизнесе значительных высот.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области и член совета Евразийского женского форума: «Мы видим насколько важна для женщин сила сообщества, сила поддержки друг друга. Когда девочки объединяются в такие сообщества, то это даёт совершенно другие результаты».

Спикерами события стали уже состоявшиеся женщины-руководители крупных проектов, которые успешно совмещают семью, своё дело и даже находят время на хобби.

Евгения Овчаренко, предприниматель, спикер мероприятия: «Можно смотреть не только на женские сферы, нужно смотреть на то, к чему лежит душа и сердце и развиваться, реализовываться в этом. Мы хотим показать девушкам, что всё реально».

Галина Скибяк, руководитель проекта «Сияние Арктики»: «Во-первых, это не надо бояться. Это главное… И в любой сфере – изучите своё дело досконально, не бойтесь сотрудничать с конкурентами. Это всегда рост».

Ещё одним важным событием недели стала презентация книги «Женщины России и СНГ». В ней Мурманскую область представили 10 предпринимательниц, лидеров в своих сферах.

Стать частью события можно до 21 марта.