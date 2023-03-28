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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.23 19:30

В Мурманске состоялось торжественное открытие регионального этапа мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

В нём примут участие студенты среднего профессионального образования и школьники, достигшие возраста 14 лет.

В центре «Лапландия» Мурманска дан старт Всероссийскому чемпионатному движению по профессиональному мастерству. Участники – ребята, постигающие разные профессии, которые готовы показать свои лучшие навыки в будущей работе.

Арина и Настя представляют Мурманский технологический колледж сервиса. В их команде пять человек. На протяжении двух дней они будут оказывать услуги красоты, а в дальнейшем два человека из их команды пройдут в следующий этап.

Арина Агафонова, студентка Мурманского технологического колледжа сервиса: «Мы делаем массаж, визаж, косметический уход за лицом, маникюр и педикюр, брови и ресницы».

Анастасия Ковтун, студентка Мурманского технологического колледжа сервиса: «Это интересный опыт. Немножко стрессовая ситуация, но будет полезно, плюс новые знакомства».

Также такие соревнования дают возможность познакомиться с будущими работодателями, которые готовы принимать на работу молодых специалистов. Одни из таких - Мурманский морской торговый порт. Предприятию нужны сварщики, электромонтёры, слесари по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин. В компании созданы условия поддержки молодых специалистов.

Андрей Подпиров, ведущий инженер учебно-курсового комбината АО «Мурманский морской торговый порт»: «У нас сейчас проводятся такие мероприятия, как знакомство с предприятием. Мы приглашаем молодых ребят и знакомим с подразделениями, знакомим с руководителями, знакомим с тем, как живёт наше предприятие, чтобы они влились в наш коллектив и продолжали бы славные традиции нашего торгового порта».

Технические профессии на чемпионате также представляет Мурманский индустриальный колледж, где и будет проходит основная часть соревнований для всех конкурсантов. Также площадками испытания станут 13 региональных колледжей и центр «Лапландия».

Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа: «Востребованные профессии самые сложные. Это техническая профессия, аддитивная технология, сварочное производство, судостроение, технический электромонтаж. Это те профессии, которые определяют экономику Мурманской области, без которых предприятия обойтись просто не могут».

Соревнования пройдут по 37 компетенциям для основной группы и 10-ти компетенциям для юниоров.

Итоги регионального чемпионата Мурманской области будут подведены 8 апреля.

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