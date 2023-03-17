В Мурманске состоялось торжественное открытие выставки известного художника Арона Зинштейна

А пришедших посмотреть на картины в конце мероприятия ждал сюрприз.

В Мурманском областном художественном музее открыли выставку Арона Зиншетйна, признанного питерского художника. Благодаря коллекционеру Андрею Маевскому экспозицию можно посетить в нашем городе, не выезжая в культурную столицу.

Арон Зинштейн, живописец: «Работы, связанные с печатной графикой, я начинал делать в 1980 году. Продолжал до 90-х. Потом отошёл и стал делать в основном живописные работы на холсте. На выставке представлены работы на баннерах. Это материал, который выбрасывался. Короткое время я работал на них, сомневаясь, что делаю».

Но потом художник понял – в этом и заключается его уникальный стиль, который оценили и мурманские поклонники живописи – начинающие художники.

Арина Климкова, студентка Мурманского колледжа искусств: «Я в полном восторге! Они экологичны, потому что нарисованы на рекламных баннерах, а рекламные баннеры не перерабатываются. Мы помогаем и природе, и искусству и привносим новое в искусство и мир. Мне очень нравятся такие картины, потому что они кажутся детскими и очень простыми. Но если ты подумаешь реализовать это в жизни, то поймешь, как на самом деле сложно подбирать цвета. Форматы, масштабы. Чтобы по композиции и форме это смотрелось хорошо, классно и впечатляюще».

Картины погружают зрителя в семью Зинштейна. Он пускает подсмотреть свой семейный альбом, вещи, делится самым сокровенным, что у него есть. И на баннерном полотне его образы оживают и становятся чем-то непохожим на всё остальное.

Ирина Науменко, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Мурманского областного художественного музея: «Наверное, уникальность состоит в том, что он не боится работать с таким материалом. Он смело работает и выставляет свои работы в ведущих галереях страны, за рубежом. А Мурманск - не исключение».

В апреле Арон Зинштейн приедет в Мурманск. Он никогда ещё не был за Полярным кругом. Художник познакомится с городом и проведёт мастер-класс и творческую встречу. А также нарисует полотно, посвящённое нашему городу.