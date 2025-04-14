В Мурманске состоялось торжественное закрытие Полярной Олимпиады
Площадкой для закрытия 90-го международного Праздника Севера и 65-го Праздника Севера учащихся стал Ледовый дворец в Мурманске.
В этом году впервые в рамках Полярной Олимпиады были проведены всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках, чемпионаты России по зимнему плаванию, спортивному туризму и велосипедному спорту среди любителей. В числе ключевых и самых зрелищных спортивных событий – 51-й Мурманский лыжный марафон, собравший более двух тысяч участников.
На торжественной церемонии закрытия Праздника Севера состоялся парад спортсменов. Здесь чествовали хоккеистов, сноубордистов, натурбанистов, фигуристов, лыжников, биатлонистов, представителей парусного, ездового и велосипедного видов спорта.
Особым моментом программы стало подведение итогов и церемония награждения.
Праздничная программа продолжилась красочным представлением, которое объединило прошлое, настоящее и будущее спортивного события под слоганом «Преемственность поколений».
Завершением церемонии стало масштабное флаговое шоу и символичное погашение огня Полярной Олимпиады-2025.