В Мурманске состоялось торжественное закрытие Полярной Олимпиады

Участие в спортивном событии приняли 6,5 тысячи спортсменов из 70 регионов России, Беларуси, Германии и Австралии. Всего в рамках соревнований разыграли 645 комплектов медалей.

Площадкой для закрытия 90-го международного Праздника Севера и 65-го Праздника Севера учащихся стал Ледовый дворец в Мурманске.

В этом году впервые в рамках Полярной Олимпиады были проведены всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках, чемпионаты России по зимнему плаванию, спортивному туризму и велосипедному спорту среди любителей. В числе ключевых и самых зрелищных спортивных событий – 51-й Мурманский лыжный марафон, собравший более двух тысяч участников.

На торжественной церемонии закрытия Праздника Севера состоялся парад спортсменов. Здесь чествовали хоккеистов, сноубордистов, натурбанистов, фигуристов, лыжников, биатлонистов, представителей парусного, ездового и велосипедного видов спорта.

Особым моментом программы стало подведение итогов и церемония награждения.

Праздничная программа продолжилась красочным представлением, которое объединило прошлое, настоящее и будущее спортивного события под слоганом «Преемственность поколений».

Завершением церемонии стало масштабное флаговое шоу и символичное погашение огня Полярной Олимпиады-2025.