В Мурманске состоялось внеочередное заседание муниципального Совета депутатов

Народные избранники передали в собственность АО «МЭС» три котельные и заодно рассмотрели вопрос исключения из своих рядов заместителя председателя горсовета Тамары Прямиковой.

Заседание началось с неожиданностей. Заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова заявила, что желает сложить депутатские полномочия по собственному желанию. Большинство народных избранников это решение поддержали.

Тамара Ивановна - старожил горсовета, работает в нём с первого созыва. То есть, уже почти 30 лет. По её словам, сейчас решила отказаться от мандата в связи с выходом на пенсию.

Но основной темой этого заседания депутатов стала передача в региональную собственность трёх котельных. Одна из них расположена на улице Фестивальной, две другие - в Росляково. Дело в том, что в городе нет организаций, которые могли бы обслуживать и эксплуатировать данные объекты. После того, как котельные окажутся в собственности региона, их передадут «МЭС». Пока же организация использует их на основании договоров аренды.

Депутаты с доводами согласились и проголосовали за такое решение.