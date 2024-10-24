В Мурманске состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по международным делам под руководством заместителя председателя Совфеда Константина Косачева

Участие во встрече принял и глава региона. Среди вопросов повестки - соблюдения Конвенции ООН по морскому праву.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мурманская область непосредственно связана с развитием Северного морского пути. Мурманский порт является базовым портом».

Андрей Чибис отметил, что Конвенция ООН имеет большое значение с точки зрения обеспечения интересов России в сфере освоения Мирового океана, особенно в Арктической зоне. Более того, благодаря Северному морскому пути, появляются новые возможности международного сотрудничества. Не следует забывать и про экономическое значение СМП.

Глава отметил, что предложения Совета Федерации по защите национальных интересов России в Арктике будут учтены в работе комиссии Госсовета по профильному направлению, где председательствует губернатор.

Константин Косачев заверил, что помимо основной повестки визита участники планируют уделять большое внимание вопросам развития и Мурманской области.