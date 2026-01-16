В Мурманске состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета по концепции кампуса мирового уровня и проекта часовни в Долине Славы

Концепция часовни на территории мемориального комплекса «Долина Славы» в Кольском районе включает идею увековечения памяти воинов, погибших при защите Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Один из проектов мы сегодня будем обсуждать».

Проект, рожденный по обращению ветеранов, тружеников тыла и детей войны, призван создать возможность для молитвы и личного поминовения павших защитников. Часовня должна стать символом памяти и вписываться в облик мемориала.

Владыка Тарасий, правящий архиерей Североморской епархии, епископ Североморский и Умбский: «Предварительный рисунок есть, сейчас он на согласовании для того, чтобы сделать более детальный. Вы знаете, что было проведено голосование, мнение населения было ясно высказано».

Важный вопрос на повестке заседания – кампус мирового уровня, который возведут на базе Мурманского арктического университета. Проект предполагает создание многофункциональной среды, которая объединит учебные корпуса, исследовательские центры, общественные пространства и жильё для студентов и преподавателей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Задача сделать так, чтобы кампус стал лучшим среди университетов Арктики».

Марина Кузнецкая, главный архитектор: «Жители также должны иметь возможность пользоваться привилегиями зданий кампуса, например, культурно-оздоровительным комплексом».

По итогам заседания были даны рекомендации по дальнейшей доработке концепций.