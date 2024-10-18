В Мурманске состоялось заседание Ассоциации муниципальных образований нашего региона

Главное в обсуждении - поиск новых путей решения актуальных проблем. Каждый глава муниципалитета - участник встречи имел право голоса и каждый им воспользовался. Ведь только высказываясь честно и откровенно, обсуждая всем вместе важный вопрос, можно найти правильный вектор развития, уверены члены Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». По их словам, в первую очередь, важно сохранить экономическую стабильность.

Александр Самарин, председатель Ассоциации муниципальных образований Мурманской области, глава Кандалакшского района: «Те решения, которые были предложены сегодня на ассоциации, направлены на получение дополнительных средств в муниципальные бюджеты, что поможет направить эти средства на социально ориентированный блок».

Николай Бова, глава администрации города Апатиты: «На ассоциации публично и откровенно поговорили о необходимых мероприятиях, которые каждый из нас, как глава муниципалитета, должен будет реализовать. Ничего революционного не происходит абсолютно. Все социальные обязательства будут однозначно выполнены. А что нужно двигаться дальше и совершенствоваться, находить резервы – это принципиально важно».

Вынесенные вопросы предварительно были рассмотрены губернатором Андреем Чибисом и парламентариями.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сегодня мне было важно послушать мнения глав муниципалитетов, потому что они будут реализовывать все законы, которые мы примем в Думе. Их подпишет губернатор, чтобы реализовывать в следующем году».

Когда законопроекты будут внесены в Думу, их рассмотрят на комитетах и после на заседании депутатов, которое состоится 30 октября.