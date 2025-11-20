В Мурманске состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

Юрий Трутнев поддержал проект программы реновации ЗАТО, представленный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Напомним, что программа реновации ЗАТО была продлена президентом Владимиром Путиным с ежегодным финансированием не менее 10 млрд в год.

В проект плана реновации ЗАТО Мурманской области до 2030 года вошли строительство и ремонты социально значимых объектов, обновление жилфонда, инфраструктуры ЖКХ, дорог и общественных пространств.

Всего 148 мероприятий, которые позволяют радикально поменять ситуацию в военных гарнизонах в лучшую сторону.