День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.25 19:30
В Мурманске состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
Юрий Трутнев поддержал проект программы реновации ЗАТО, представленный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Напомним, что программа реновации ЗАТО была продлена президентом Владимиром Путиным с ежегодным финансированием не менее 10 млрд в год.
В проект плана реновации ЗАТО Мурманской области до 2030 года вошли строительство и ремонты социально значимых объектов, обновление жилфонда, инфраструктуры ЖКХ, дорог и общественных пространств.
Всего 148 мероприятий, которые позволяют радикально поменять ситуацию в военных гарнизонах в лучшую сторону.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
-Скоро в эфире22:55«Международные новости». Информационная программа (12+)23:25«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Редкое явление: в Мурманской области обнаружены фальшивые монеты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,18 рубля, доллар потерял 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений