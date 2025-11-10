В Мурманске состоялось заседание Общественного совета по федеральному проекту «Предпринимательство»

В его работе приняли участие представители органов власти, бизнес-сообщества, общественных организаций и участники федерального проекта «СВОй бизнес».

Главная задача проекта - помочь ветеранам и их близким решиться на открытие собственного дела. Для этого участникам дают базовые навыки предпринимательства и рассказывают о существующих инструментах господдержки.

Наталья Арно, участник федерального проекта «СВОй бизнес»: «Получили благодаря этому проекту новые знания, возможности. Это был мозговой штурм, мы написали проекты, их защитили. Меня, например, заметил наш центр занятости, мне предложили работу».

Члены заседания обсудили итоги реализации федерального проекта для участников СВО и их семей, а также подвели итоги работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Отдельное внимание было уделено вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, мерам содействия занятости, развитию самозанятости и перспективам расширения федеральных программ для предпринимателей Севера.