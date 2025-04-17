В Мурманске состоялось заседание президиума Мурманского областного совета профсоюзов

В повестке - проведение майских мероприятий.

Облсовпроф планирует провести образовательные мероприятия и обучающие семинары. 2 и 3 мая будут организованы развлекательные «Киберспортивный турнир» и интеллектуальная игра «Квиз: труд, май».

А вот ранее традиционного шествия рабочих профсоюзов, как и последние годы в Мурманске не будет. Сначала яркое событие с лозунгами транспарантами и оркестром отменяли из-за пандемии ковида, а потом - требований безопасности.

Никита Бобриков, председатель СОП «Мурманский облсовпроф»: «Мы проводим семинары для молодых профсоюзных активистов по трудовому праву, по охране труда и по темам, которые интересны молодёжи… Например блогинг. Отклик хороший у наших ребят. Уже прошло несколько образовательных мероприятий. А второго и третьего мая будет квиз: «Мир, труд, май» и киберспортивный турнир. В рамках проекта «Профсоюзы детям» мы поддерживаем конкурс рукописной книги, которые проводят наши коллеги из детско-юношеской библиотеки».