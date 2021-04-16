В Мурманске состоялось заседание региональной «Депутатской вертикали»

Традиционно, в центре внимания оказываются вопросы социально-экономического развития Мурманской области.

Ключевой темой встречи участников «Депутатской вертикали» стал природный блок. Главный геолог Кольского полуострова Владимир Дубягин выступил с докладом, в котором рассказал о том, как эффективно использовать месторождения в нашем регионе.

Геннадий Степахно, лидер фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Мы всегда говорим, что наша область, благодаря запасам рыбы в море и запасам природных ресурсов на Кольской земле, самодостаточна. Мы можем наполнять бюджет настолько, насколько он позволяет развиваться самостоятельно, не протягивая руку правительству, а наоборот, кормить нашу страну дополнительными налогами, которые мы всегда перечисляли в советские годы».

Открытый диалог между участниками заседания помогает сориентироваться в перспективах развития Мурманской области, а также обмениваться опытом.

Артём Кузьмин, депутат городского Совета депутатов города Мурманска: «Проведение такой депутатской вертикали, безусловно, важно для всего нашего партийного актива, потому что у нас есть и молодые депутаты, есть депутаты опытные. Именно на таких встречах, на таких площадках мы встречаемся, обмениваемся опытом, чтобы молодые депутаты учились у старшего поколения, как действовать в тех или иных ситуациях, ориентировались хорошо в вопросах, которые поднимаются, насущных и актуальных на сегодняшний день».

Во время встречи депутаты так же затронули тему грядущих выборов.