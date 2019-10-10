В Мурманске состоялось заседание совета Союза промышленников и предпринимателей

Четырехдневная рабочая неделя, полярки и налоги на имущество бизнесменов. В Мурманске состоялось расширенное заседание совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. На нём обсудили самые острые для бизнеса вызовы современности.

Пожалуй главным пунктом повестки заседания стало обсуждение законотворческих инициатив, которые влияют на социально-экономическое развитие региона. Одной из таких инициатив стало относительно недавнее предложение правительства страны перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Такое предложение региональный союз предпринимателей насторожило.

Сергей Веллер, президент союза промышленников и предпринимателей Мурманской области: «Задача ведь ставится без снижения зарплат. А если без снижения зарплат, но сократить количество рабочего времени - то это неизбежно приведёт к росту цен на все. То есть, у людей зарплата сохранится, она не уменьшится. Но цены вырастут на всё от 10 до 20 процентов. То есть, покупательная способность населения всё равно уменьшится. И по-другому быть не может просто».

Ряд предпринимателей волнует и другой вопрос - налогообложение движимого и недвижимого имущества бизнес-структур. Налог на имущество, считают представители бизнеса, тормоз инвестиций и развития. Регулировать его - задача не из простых.

Ирина Мокерова, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области: «Ну, теперь это функция областная. Она достаточно сложная. И решение должно быть таким, что если какие-то будут льготы, восстановлены льготы, или созданы новые льготы, или какие-то подвижки в части пользователя, тех, кто занимается инвестициями и модернизацией, то это должно быть так, чтобы не ударило областной бюджет со стороны федерального. Вот какой-то найден компромисс, какой-то стыковочный вариант, который и там сохранит все возможности, и нам даст возможности развиваться. Потому что в том виде, в котором это сейчас существует, это убивает потенциальные, любые направления на инвестиции и модернизацию».

А вот губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заинтересовала тема полярок. Надбавки сейчас приходится нарабатывать, что, по мнению главы региона, не совсем справедливо по отношению к специалистам, приглашённым из других регионов. Кроме того, такая ситуация отталкивает от региона молодёжь, которая учится в других областях страны. Полярки, считает Андрей Чибис, необходимо начислять сразу после устройства на работу на Севере.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это стимул, чтобы ребята после обучения возвращались сюда. Но тоже с одновременной историей компенсации налогового вычета у тех, кто это платит. Крупные компании уже вынуждены по этому пути идти. Крупные компании это себе позволить могут, но не каждый работодатель может платить зарплату, которая конкурентнее чем там, где молодой человек или девушка учится».

Члены Союза промышленников и предпринимателей с таким мнением согласились. Такая система поможет привлечь профильных специалистов в Заполярье, сделать местную зарплату конкурентной по отношению к другим частям страны. Однако предварительно необходимо договориться с федеральным центром.