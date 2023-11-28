Какой студент не мечтает вдохновиться идеями для новых разработок, подчерпнуть полезные знания и познакомиться с интересными и необыкновенными людьми? Именно для таких активных студентов и создан Всероссийский форум креативных индустрий.

В этом году он проходит на базе Мурманской областной научной универсальной библиотеки.

В Мурманске состоялся 7-й Всероссийский форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». Он направлен на развитие туризма, дизайна с северным характером, разработку креативного подхода к бизнесу.

Ирина Шадрина, и.о. ректора МАУ: «Всегда форум был общероссийский, всероссийский с международным участием. Это говорит о том, что тематика форума «Креативные индустрии в Арктике» является сейчас очень актуальной практически для всех».

Участникам форума, например, интересно узнать, как климат влияет на строительство, отражается в различных индустриях, а без креатива в этих сферах не обойтись. Разработка своих проектов и научных исследований начинается именно с таких мероприятий.

Например, Алина Камнева здесь в поисках вдохновения, которое поможет в создании коллекцию одежды.

Алина Камнева, студентка МАУ: «Всегда дают советы. Например, что взять за основу в пошиве будущей коллекции. Всегда хватаешься за эти идеи и потом уже раскручиваешь её, что-то получается».

Кстати, открытие научного фестиваля началось с модного показа. Коллекция «Гололедица» создана студенческим объединением. Одежда мурманских дизайнеров отмечена гран-при фестиваля «НаМОДнение» и выставлялась на различных международных конкурсах.

Форум «Креативные индустрии Арктики» нацелен на то, чтобы молодые специалисты могли полюбить Кольский край, воплощать в жизнь различные идеи.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Одна из задач форума и одна из его изюминок – это то, что люди здесь с удовольствием делятся своим опытом. Они щедро им делятся. Они не боятся, что кто-то заберёт их идеи и воплотит сам».

Форум завершится 30 ноября мастер-классом и экскурсией на ледокол «Ленин».