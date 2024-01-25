В Мурманске состоялся «Арктический диалог», спикерами которого выступили путешественник-видеоблогер Богдан Булычев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис
В рамках «Арктического диалога» Богдан рассказал, как проходят его экспедиции в самые удаленные части нашей страны, а также поделился лайфхаками, как развиваться в социальных сетях.
После студентов МАУ ждала встреча с губернатором Мурманской области. Им выдалась возможность пообщаться с Андреем Чибисом в формате «вопрос-ответ». Спрос на открытую беседу был немаленький, за событием следили более полутора тысяч учащихся со всего региона в онлайн-формате.
Темы, волнующие молодёжь, самые разные: бесплатное образование, оснащение образовательных учреждений, транспортная доступность и даже проблемы с миграцией.
Во всех вопросах глава пообещал разобраться и по возможностям помочь. А также отметил, что каждый житель региона может обратиться к нему лично, например, в социальных сетях.
В конце встречи губернатор наградил отличившихся студентов Мурманской области специальными стипендиями.