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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.22 19:30

В Мурманске состоялся благотворительный концерт, посвященный 77-й годовщине Великой Победы

Двери мурманской Лютеранской церкви распахнулись для всех, кто хотел ещё раз вспомнить подвиги героев времён Великой Отечественной войны. На благотворительном концерте, организованном фондом Добрые сердца», выступили различные коллективы, которые исполняли песни военных лет и песни о России, читали стихи, завораживающие зрителей, перенося их в то страшное, но ответственное в истории страны время.

Александр Волчок, председатель некоммерческого фонда «Добрые сердца»: «Мы хотели показать, что День Победы – это не просто разовая дата, однодневная. Память должна сохраняться во все дни - через неделю после Дня Победы, а прошло уже дней десять. Мы устраиваем такие концерты. Это уже второй концерт. Хотелось бы, чтобы это стало традицией, чтобы люди чувствовали, что их не оставили».

Не забывать о тяготах того страшного времени нам также позволяют рассказы ветеранов и детей войны. Все они пропитаны храбростью, любовью, героизмом и настоящей человечностью. Когда началась война, Лилии Гнетневой был всего лишь год.

Лилия Гнетнева, ребёнок войны: «Мы с мамой жили на чердаке. Представляете, что ребёнок маленький находился в холоде, в голоде, на чердаке. Очень было тяжело, с трудом меня сохранила мама».

Участниками благотворительного концерта стали и представители молодого поколения, среди них – ученики музыкальной школы №5 и воспитанники школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Мурманской области. Спонсором мероприятия выступил лофт бар «Грабли».

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