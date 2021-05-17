В Мурманске состоялся благотворительный концерт «Завещая Жизнь»

Он был посвящён 76-й годовщине Победы.

9 мая вся страна отметила один из самых важных праздников в году – День Победы. Но торжественные события, приуроченные к 76-й годовщине, продолжаются. Одно из таких состоялось в лютеранской церкви Мурманска, а организатором выступил один из благотворительных фондов.

Анна Волчок, руководитель Мурманского некоммерческого фонда социальной помощи «Добрые сердца»: «Тема Победы сегодня, к сожалению, отходит на второй план, а мы хотим продолжать, чтобы этот праздник жил, не умирал. И это очень важно, чтобы дети, наши внуки помнили этот праздник, знали, какой ценой далась Победа, почему мы сегодня можем жить спокойно».

А помнить о войне мы можем, в том числе, благодаря рассказам ветеранов – участников тех страшных событий. Именно они стали главными гостями на благотворительном концерте «Завещаем Жизнь». После долгой самоизоляции такие встречи большая радость для пожилых людей.

Мария Салмина, председатель городского Совета ветеранов войны и труда города Мурманска «Мы не встречались, не виделись, мы только общались по телефону. Я хочу сказать, что сейчас, когда наступила зелёная полоса, что нам можно встречаться хоть не по столько много народу, но всё равно, это очень важно».

Помимо концертов благотворительный фонд «Добрые сердца» устраивает для ветеранов различные встречи, на которых бабушки и дедушки могут найти поддержку и пообщаться за чашкой чая, а также помогает им продуктовыми наборами.