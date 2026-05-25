В Мурманске состоялся большой общегородской субботник по очистке берегов водных объектов

Участие в нём приняли более полутора тысяч человек: сотрудники предприятий, организаций и неравнодушные горожане. Одним из мест уборки стала территория набережной озера Среднего.

Инвентарь для уборки добровольцам раздавали на месте мероприятия. Северяне, а их собралось более полутора тысяч человек на разных территориях, собирали различный мусор, который скопился за зиму на берегу озера, набережной, детской и спортивной площадках.

Борис Иванов, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа города Мурманска: «Среди мусора есть и автопокрышки, и бытовой различный хлам, бумага, картон и различные, скажем так, отходы потребления. Сейчас трудно сказать об объёмах, только по результатам субботника можно что-то определить».

А результаты получились следующие. Участники субботников с 21 территории собрали и вывезли более 83 кубометра мусора и около 50 старых автопокрышек. В списке убранных объектов в Мурманске, помимо окрестностей озера Среднего стали чище берега озёр Семёновского, Окуневого, Ледового и Глубокого, ручьёв Чистого и Варничного, пляжной зоны у Кольского залива и зелёные зоны на нескольких улицах.

Сергей Тарасенко, председатель комитета по развитию городского хозяйству администрации города Мурманска: «Мы людей сплотили, город стал чище».

Это весной мурманчане вышли на большой субботник уже в третий раз.