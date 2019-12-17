В Мурманске состоялся чемпионат по стрелковому многоборью

В столице Заполярья состоялся чемпионат по стрелковому многоборью, посвященный 100-летию со дня рождения конструктора Тимофея Калашникова. В состязаниях приняли участие ребята со всей Мурманской области.

Традиционные соревнования по стрелковому многоборью проходят в тире ДОСААФ в Мурманске. Побороться за звание чемпиона приехали 34 команды. Это сборные военно-патриотических клуб, спортивных школ Мурманска и области, представители Юнармии. Все участники уже отличились в своих муниципалитетах, заняли призовые места.

«Сегодня у нас стрелковое многоборье у старшей группы (14-17 лет), - отметил Сергей Тян, директор КДЮСШ № 17 города Мурманска. - Они покажут своё мастерство в стрельбе из мелкокалиберной винтовки в рамках двух упражнений. А также дети (10-14 лет), которые будут стрелять только из пневматической винтовки. Они распределены по подгруппам, для победителей в них установлены соответствующие медали и кубки».

Ребята из младшей группы стреляют сидя. Их не торопят, у них есть время, чтобы приготовиться и прицелиться. Несмотря на юный возраст, мальчики хорошо знакомы с оружием и знают, зачем посещают секцию.

Тигран Мусатян, участник соревнований: «Я занимаюсь стрельбой уже около трёх лет. Мне это нравится тем, что я всегда в любой момент могу защитить себя, если у меня будет под рукой оружие. И встать на защиту своей страны».

Хан Ён Тян, участник соревнований: «Я занимаюсь стрельбой уже где-то года два. Я победил на соревнованиях по стрельбе - из автомата Калашникова стреляли и по разборке-сборке автомата».

Вениамин Логинов, участник соревнований: «Я умею стрелять ещё из Калашникова, из пистолета и из пневматической винтовки».

На вопрос, проигрывали ли ребята в соревнованиях, все участники младшей группы дружно отвечают: «Нет!». Юные победители уверены, главное, правильные установки, уверенность в себе и сосредоточенность. Младше всех в своей группе - Игорь Менухов. Мальчик захотел заниматься стрельбой, взяв пример с брата.

Игорь Менухов, участник соревнований: «Я хочу стать лучше его. И стрелять тоже лучше его».

У старшего брата Игоря Григория сегодня особенный день - это его заключительные юношеские соревнования. Парень через несколько месяцев окончит школу. Поступать молодой человек планирует в военное училище.

Григорий Менухов, участник соревнований: «Брату сказал: «Спокойно, собраться и отстреляться, как надо». Он нормально отстрелялся, всё у него получилось».

Наставник Сергей Тян учит ребят быть настоящими мужчинами. Он уверен, что занятия стрельбой с начальной школы формируют личность. Даже если мальчик не пойдёт работать в силовые структуры, он вырастет сильным и мудрым.

«Пневматическая винтовка удобная. Для стрельбы нужно внимание, сосредоточенность, спокойствие», - говорит Сергей Тян, директор КДЮСШ № 17 города Мурманска.

Наставники учат ребят настраиваться на победу, а если вдруг проиграл, не зацикливаться на этом: учесть ошибки, сделать выводы и вернуться в строй.

Алмаз Биктимеров, начальник штаба регионального отделения Всероссийского гражданско-патриотического движения «Юнармия»: «Необходимо, чтобы был спортивный азарт, чтобы не оглядывались, не смотрели на рядом стреляющих стрелков, чтобы думали только о винтовке, мишени. А сейчас у них должен быть спортивный азарт».

В рамках турнира наставников наградили медалями трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина и медалями к 90-летию ДОСААФ. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между юнармией и отделением ДОСААФ. ДОСААФ предоставляет для турниров и других мероприятий юнармии тир, оружие и помогает в организации соревнований.

«Сегодняшний турнир посвящён 100-летию со дня рождения гениального конструктора Калашникова, - напомнил Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ. – На него приехали команды со всей области. Я рад, что у нас возрождаются традиции военно-патриотического воспитания. Посмотрите, сколько военно-патриотических клубов сейчас действуют в нашем регионе».

А чуть больше недели назад был переизбран председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Участники съезда единогласно проголосовали за Александра Колмакова, он продолжит занимать пост главы организации следующие пять лет.