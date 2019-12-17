В центре Мурманска будет перекрыто движение всех видов транспортаЗНАКИ 2.0: Даже в полярную ночь звёзды сияют для нас
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.19 19:30

В Мурманске состоялся чемпионат по стрелковому многоборью

В столице Заполярья состоялся чемпионат по стрелковому многоборью, посвященный 100-летию со дня рождения конструктора Тимофея Калашникова. В состязаниях приняли участие ребята со всей Мурманской области.

Традиционные соревнования по стрелковому многоборью проходят в тире ДОСААФ в Мурманске. Побороться за звание чемпиона приехали 34 команды. Это сборные военно-патриотических клуб, спортивных школ Мурманска и области, представители Юнармии. Все участники уже отличились в своих муниципалитетах, заняли призовые места.

«Сегодня у нас стрелковое многоборье у старшей группы (14-17 лет), - отметил Сергей Тян, директор КДЮСШ № 17 города Мурманска. -  Они покажут своё мастерство в стрельбе из мелкокалиберной винтовки в рамках двух упражнений. А также дети (10-14 лет), которые будут стрелять только из пневматической винтовки. Они распределены по подгруппам, для победителей в них установлены соответствующие медали и кубки».

Ребята из младшей группы стреляют сидя. Их не торопят, у них есть время, чтобы приготовиться и прицелиться. Несмотря на юный возраст, мальчики хорошо знакомы с оружием и знают, зачем посещают секцию.

Тигран Мусатян, участник соревнований: «Я занимаюсь стрельбой уже около трёх лет. Мне это нравится тем, что я всегда в любой момент могу защитить себя, если у меня будет под рукой оружие. И встать на защиту своей страны».

Хан Ён Тян, участник соревнований: «Я занимаюсь стрельбой уже где-то года два. Я победил на соревнованиях по стрельбе - из автомата Калашникова стреляли и по разборке-сборке автомата».

Вениамин Логинов, участник соревнований: «Я умею стрелять ещё из Калашникова, из пистолета и из пневматической винтовки».

На вопрос, проигрывали ли ребята в соревнованиях, все участники младшей группы дружно отвечают: «Нет!». Юные победители уверены, главное,  правильные установки, уверенность в себе и сосредоточенность. Младше всех в своей группе - Игорь Менухов. Мальчик захотел заниматься стрельбой, взяв пример с брата.

Игорь Менухов, участник соревнований: «Я хочу стать лучше его. И стрелять тоже лучше его».

У старшего брата Игоря Григория сегодня особенный день - это его заключительные юношеские соревнования. Парень через несколько месяцев окончит школу. Поступать молодой человек планирует в военное училище.

Григорий Менухов, участник соревнований: «Брату сказал: «Спокойно, собраться и отстреляться, как надо». Он  нормально отстрелялся, всё у него получилось».

Наставник Сергей Тян учит ребят быть настоящими мужчинами. Он уверен, что занятия стрельбой с начальной школы формируют личность. Даже если мальчик не пойдёт работать в силовые структуры, он вырастет сильным и мудрым.

«Пневматическая винтовка удобная. Для стрельбы нужно внимание, сосредоточенность, спокойствие», - говорит Сергей Тян, директор КДЮСШ № 17 города Мурманска.

Наставники учат ребят настраиваться на победу, а если вдруг проиграл, не зацикливаться на этом: учесть ошибки, сделать выводы и вернуться в строй.

Алмаз Биктимеров, начальник штаба регионального отделения Всероссийского гражданско-патриотического движения «Юнармия»: «Необходимо, чтобы был спортивный азарт, чтобы не оглядывались, не смотрели на рядом стреляющих стрелков, чтобы думали только о винтовке, мишени. А сейчас у них должен быть спортивный азарт».

В рамках турнира наставников наградили медалями трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина и медалями к 90-летию ДОСААФ.  Также было подписано соглашение о сотрудничестве между юнармией и отделением ДОСААФ. ДОСААФ предоставляет для турниров и других мероприятий юнармии тир, оружие и  помогает в организации соревнований.

«Сегодняшний турнир посвящён 100-летию со дня рождения гениального конструктора Калашникова,  - напомнил Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ. – На него приехали  команды со всей области.  Я рад, что у нас возрождаются традиции военно-патриотического воспитания. Посмотрите, сколько военно-патриотических клубов сейчас действуют в нашем регионе».

А чуть больше недели назад был переизбран председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Участники съезда единогласно проголосовали за Александра Колмакова, он продолжит занимать пост главы организации следующие пять лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

Максим
17.12.19 21:22
А будет ли репортаж о дальнейших похождениях "красноярских" на вольных хлебах. Интересно, где дружно пристроились? Возможно "бомба"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Vjhtvfy
15.12.19 12:09
Слово-то какое придумали - "перехват", ассоциации с захватом возникают! С этими процессами я что-то я перестаю понимать, куда мы двигаемся - к рынку или назад - в СССР?
Комментарий к новости:В Мурманской области собираются запускать процедуру «перехвата» домов в управление региональной компанией
НИКОЛАЙ РУДЕНКО
14.12.19 11:34
Очень полезное для общества занятие. Дорогие ЗАПОЛЯРНИКИ я вот сижу, ЧИТАЮ, ЧТО ТАМ У вас ПРОИСХОДИТ И ЧЕСТНОЕ СЛОВО, НЕМНОГО ЗАВИДНО ОТ ТОГО, ЧТО У
Комментарий к новости:Центр, где помогают всем, отмечает 10-летие
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиОбъём операций, совершенных с использованием выданных на территории Мурманской области банковских карт, составил 478 млрд рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – на 26 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 604 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика