В Мурманске состоялся диалог о семейных ценностях между молодёжью и духовенством

В рамках Международного межрелигиозного форума в Мурманске состоялся круглый стол на тему «Религиозные традиции и семейные ценности».

В эпоху глобальных перемен и стремительного развития технологий вопросы укрепления института семьи и сохранения нравственных ориентиров выходят на первый план. В Мурманском арктическом университете прошёл открытый диалог о религиозных традициях и семейных ценностях между духовными наставниками и молодым поколением. В роли экспертов и спикеров выступили представители Русской Православной Церкви Мурманской епархии.

Виталий Дубницкий, заместитель руководителя Миссионерского отдела Мурманской епархии, клирик храма Всех Святых г. Мурманска: «Прежде всего при построении семьи, при созидании семьи человек занимается созиданием любви внутри семьи. Важный вопрос, а зачем это? И мы рассмотрим этот вопрос. Зачем созидать любовь, отдавать себя?».

Евгения Красикова, студентка МАУ: «Семейные ценности, я думаю, это семья, это забота, это внимание, это любовь, это поддержка, это участие близких людей».

Священнослужители поделились своим взглядом на роль духовности в жизни современной семьи. В центре дискуссии - практические вопросы: как религиозные принципы могут помочь в построении гармоничных отношений, воспитании детей и преодолении кризисов.

Игорь Зуев, руководитель Молодёжного отдела Мурманской епархии, настоятель Свято-Никольского кафедрального Собора г. Мурманска: «У гнас с молодёжи часто проходят встречи в разных форматах. В нашем университете, в МАУ, есть храм - уникальная возможность для студентов погрузиться в себя».

Круглый стол призван не только углубить знания, но и найти общие подходы к укреплению семейных уз на основе проверенных временем духовно-нравственных ценностей.