В Мурманске состоялся Экологический диктант

Его проведение приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Впервые в мероприятии приняли участие и сотрудники Мурманского морского торгового порта. 12 человек на территории организации постарались без ошибок выполнить все предложенные организаторами задания.

В первый раз экодиктант состоялся в прошлом году. Тогда в нём приняли участие 85 тысяч школьников со всей страны. В этот раз желающих больше. Подключились к его проведению органы власти, общественники, а также крупнейшие предприятия страны. Среди прочих ответы на вопросы по экологии давали и сотрудники Мурманского морского торгового порта.

Евгений Гуляев, технический директор АО «ММТП»: «Порт глубоко в экологической теме. Мы достаточно обширную экологическую программу реализуем поэтапно, как на территории порта, так и за территорией порта, начиная от экологических мероприятий, которые внедрили за последние несколько лет на промплощадке, заканчивая волонтёрскими отрядами, стройотрядами, трудовыми отрядами, которые занимаются наведением порядка».

12 человек, 12 файлов с тестами. Задания непростые. В этом году диктант привязан ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Но вопросы в заданиях могут быть самые разные. Ирина Ковалёва, ведущий инженер по охране окружающей среды, уверена, что справится на отлично. Забота об экологии - не только профессия женщины, но и её повседневная модель поведения.

Ирина Ковалёва, ведущий инженер по охране окружающей среды АО «ММТП»: «Я веду достаточно социально-активную экологическую жизнь. Многие отходы, которые образуются дома, такие, как стекло, я сдаю в специализированные предприятия. Отходы, которые образуются непосредственно от эксплуатации собственного автотранспорта, я тоже сдаю на специализированные станции СТО. Соответственно, зная законодательство экологическое, особенно в сфере производства отходов и потребления, конечно, я исполняю требования закона даже в домашних условиях».

Цель акции - формирование у жителей страны экологической культуры, а также популяризация знаний и грамотности в этой сфере. Но сотрудникам порта, которые сегодня пишут диктант, этого не занимать. Предприятие давно борется за экологичность производства, внедряет современные технологии. Это в том числе уникальная система орошения на этапе перевалки груза, установленный вокруг территории порта пылеветрозащитный экран, а также экологическая диспетчерская порта, которая прогнозирует работу компании в зависимости от погоды на несколько дней вперёд.

Николай Зайцев, начальник учебно-курсового комбината АО «ММТП»: «Большим, крупным шагом было создание экологической диспетчерской, создание системы обучения и аттестации по экологической безопасности. И строительство защитных сооружений. Это, наверное, самые большие шаги, и дорогостоящие длительные проекты по времени и, на мой взгляд, дающие большой и солидный эффект».

Для ответов на 25 вопросов теста участникам диктанта было отведено 45 минут. А вот результаты испытания станут известны лишь после 23 ноября, когда организаторы обработают материалы участников со всей страны.