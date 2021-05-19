В Мурманске состоялся ежегодный смотр сил и средств регионального Центра ГИМС ГУ МЧС России

Государственные инспекторы ежедневно готовы прийти на помощь тем, кто терпит бедствие на водных объектах.

Во время смотра специалисты проверили техническое состояние 8 судов, укомплектованность и готовность экипажей использовать эту технику.

На территории региона более 100 тысяч озер, несколько сотен рек, также Кольский полуостров омывают два моря: Баренцево и Белое. Обеспечение безопасности людей на воде – одна из приоритетнейших задач, стоящих перед МЧС России. Для этого в экстренном ведомстве и функционируют подразделения государственной инспекции по маломерным судам.