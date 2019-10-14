В Мурманске состоялся фестиваль духовной музыки «Под сенью Трифона»

В честь дня Покрова Пресвятой Богородицы в Мурманске состоялся первый открытый городской фестиваль духовной музыки «Под сенью Трифона». Его организатором стал русский культурный Центр «Рябиновый край».

Фестиваль духовной музыки собрал творческие коллективы со всех уголков Мурманской области - всего более 200 участников. Он проходил два дня и включал: выставку народного творчества, выступления детских и взрослых коллективов. Завершился праздник концертом ансамбля «Ихтис» из Москвы.

Елена Титаренко, и.о. председателя Совета русского национального культурного центра «Рябиновый край»: «Цель фестиваля, конечно же, духовное и нравственное воспитание. Как вы прекрасно видите у нас из экранов телевизоров, наших гаджетов льется немало очень нехорошей информации. И хотелось бы, прежде всего, оградить от нее детей. И такого рода фестивали, как раз и направлены на то, чтобы восполнить потребности людские, потребности духовные».

Виталий Шмидт, протоиерей, настоятель Князь-Владимирского храма: «Я всегда вспоминаю своего духовника. Он как-то поставил меня в тупик вопросом: «Если мы спасемся, Господь возьмет нас на небо, что мы там будем делать?» И я не знал, что ответить. А он говорит: «Будем петь». И до меня дошло, действительно, если попадешь в ад, будешь орать. Поэтому, лучше всего с детства приучать детей к пению. Петь, радоваться, славить Бога».

Несмотря на то, что сегодня молодежь погружена в мир гаджетов и новомодных веяний, упрекнуть в бездуховности ее нельзя. Дети с удовольствием изучают народную и церковную музыку, культуру, обычаи. И именно такие мероприятия тому подтверждение. Ведь, здесь они могут показать свой талант.

Татьяна Маймур, руководитель народного коллектива академического хора «Орферион», г. Полярные Зори: «Поскольку они принимают участие в таких мероприятиях, как Рождество Христово. Таких выездных мероприятиях, фестивалях и конкурсах, как нынешний. Они, даже косвенно участвуя, проясняют для себя духовные вопросы. Дети возрастают необыкновенно. Это духовный рост, а музыка еще и личностный любой рост, гармонизация работы полушарий головного мозга».

Фестиваль «Под сенью Трифона» состоялся благодаря гранту, выделенному комитетом по культуре и искусству Мурманской области.