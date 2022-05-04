В Мурманске прошла первая репетиция военного парадаВ центре Мурманска вводятся ограничения движения автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.05.22 19:30

В Мурманске состоялся фестиваль национальных культур «На Севере - дружить», организованный Домом Дружбы

Творческие коллективы Мурманска и области исполняли песни разных народов, водили хороводы, читали стихи. А по соседству со сценой развернули ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства. Все это фестиваль «На Севере – дружить».

Ольга Люткевич, координатор проекта «Дом Дружбы»: «Цель – познакомить с культурой народов, проживающих на территории Мурманской области, послушать их песни на разных языках, научиться словам вежливости на разных языках. Например, на этой площадке есть стенд, на котором люди написали на разных языках, как их зовут».

Одна из участниц фестиваля - Наталья Боршуляк родилась в Мурманске, но благодаря маме ещё с детства полюбила мелодичные украинские песни.

Наталья Боршуляк, председатель объединения украинцев Мурманской области: «Особенно мы любим старинные песни. Мы стараемся доносить её в том виде, как она звучала изначально. Таких песен мало, но на наши концерты с удовольствием приходят и слушают фольклорные песни».

«На Севере – дружить» - фестиваль, по мнению организаторов, очень важный. Ведь Мурманск – город многонациональный.

Лидия Чумак и Мария Боярская, зрители на фестивале: «Тут же разные национальности, разные диаспоры приходят. У нас молдавская диаспора».

На вопрос, пойдут ли они участвовать в следующем году, многие посетители праздника отвечали, что обязательно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Реальные располагаемые денежные доходы жителей Мурманской области в 2021 году увеличились на 2,3%-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,78 рубля, доллар теряет почти 1,61 рубля-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в сеть после планового ремонта энергоблок №1-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика