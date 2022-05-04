В Мурманске состоялся фестиваль национальных культур «На Севере - дружить», организованный Домом Дружбы

Творческие коллективы Мурманска и области исполняли песни разных народов, водили хороводы, читали стихи. А по соседству со сценой развернули ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства. Все это фестиваль «На Севере – дружить».

Ольга Люткевич, координатор проекта «Дом Дружбы»: «Цель – познакомить с культурой народов, проживающих на территории Мурманской области, послушать их песни на разных языках, научиться словам вежливости на разных языках. Например, на этой площадке есть стенд, на котором люди написали на разных языках, как их зовут».

Одна из участниц фестиваля - Наталья Боршуляк родилась в Мурманске, но благодаря маме ещё с детства полюбила мелодичные украинские песни.

Наталья Боршуляк, председатель объединения украинцев Мурманской области: «Особенно мы любим старинные песни. Мы стараемся доносить её в том виде, как она звучала изначально. Таких песен мало, но на наши концерты с удовольствием приходят и слушают фольклорные песни».

«На Севере – дружить» - фестиваль, по мнению организаторов, очень важный. Ведь Мурманск – город многонациональный.

Лидия Чумак и Мария Боярская, зрители на фестивале: «Тут же разные национальности, разные диаспоры приходят. У нас молдавская диаспора».

На вопрос, пойдут ли они участвовать в следующем году, многие посетители праздника отвечали, что обязательно.