В Мурманске состоялся фестиваль «Траектория роста»

Его участники – педагоги и специалисты сферы культуры обсудили новые методики и вопросы совершенствования системы дополнительного образования.

Детская школа искусств №3 Мурманска стала площадкой для первого открытого фестиваля-лаборатории детских школ искусств «Траектория роста». Событие приурочили ко Дню работника культуры.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Очень приятно курировать сферу культуры… Надеюсь, что у нас всё получится».

Среди участников фестиваля - руководители, методисты и преподаватели детских школ искусств и учреждений культуры Мурманска, Североморска и Кольского района. В числе приглашенных гостей – специалисты, кандидаты наук, преподаватели.

Участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся дополнительного образования детей.

Марина Перминова, директор детской школы искусств №3 Мурманска: «Менять ничего не надо. Нужно учитывать традиции нашего дополнительного образования в России».

Финальной частью фестиваля стал концерт мурманских учащихся, которые представили зрителям различные номера.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Работники культуры дарят нам настроение… Мурманчане очень любят эти мероприятия».

Завершилось событие торжественной церемонией награждения специалистов, внёсших значительный вклад в развитие дополнительного образования, воспитание детей и молодёжи, сохранение и развитие народных и культурных традиций.