В Мурманске состоялся фестиваль «В начале было слово», посвящённый Дню славянской письменности и культуры
Поводом для такой акции послужили всемирный День чтения вслух и приближающийся праздник День славянской письменности и культуры.
Также в рамках фестиваля «В начале было слово» для всех гостей работали тематические площадки - уличный кукольный театр, интерактивное пространство от библиотеки семейного чтения, мастер-класс по живописи.
Присоединиться к празднику мог любой желающий.
Напомним, в рейтинговом голосовании мурманчане выбрали сквер у памятника Кириллу и Мефодию как один из объектов благоустройства. Обновление общественного пространства состоялось в 2019 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом.
Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска: «Слово - это самое важное, что может быть у каждого человека. Каждый из нас рождаясь, через какое-то время начинает общаться. Слово - самый мощнейший способ коммуникаций людей, для того чтобы максимально понять друг друга, знать помыслы каждого».