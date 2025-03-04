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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.25 19:30

В Мурманске состоялся финал регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди заполярных школьников

В стенах Мурманского центра образования «Лапландия» уже в 10-й раз состоялся финал регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди заполярных школьников. В этом году до него добралось 42 команды из 13 муниципалитетов области.

Александр Челтыбашев, председатель жюри и один из организаторов регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»: «На предварительном этапе отбор проходило 92 команды. Из них 42 прошли в финал. Команды представлены в двух группах – старшей и младшей. В старшей группе 25 команд, в младшей – 17».

Юные знатоки сыграли три тура, во время которых ответили на 45 вопросов из самых разных областей знаний: от истории и географии до астрономии. По словам школьников, некоторые темы были настолько неожиданными, что буквально застали их врасплох.

Анастасия, участник команды «Гренки», г. Мурманск: «Однажды был вопрос про знак Зодиака. И это было очень неожиданно. За всё время больше вопросов про знак Зодиака не задавали, поэтому этот запомнился мне сильнее всего».

Организаторы регионального чемпионата, отмечают, что конкуренция с каждым годом становится всё жестче. И сейчас новым неопытным командам крайне трудно продвинуться дальше предварительного этапа.

Александр Челтыбашев, председатель жюри и один из организаторов регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»: «Есть команды-лидеры, которые давно играют, есть команды-середнячки, немного отстающие от лучших, а есть начинающие команды. И вот у них шансов пробиться в финал практически не было. Но они только в начале своего пути. И, уверен, через год или два у них получится, как и у присутствующих здесь сегодня, дойти до финального этапа и, возможно, даже попасть на чемпионат России».

Однако ни неожиданные и каверзные вопросы, ни суровая конкуренция не пугают ребят. Например, команде «Гренки» настолько полюбился чемпионат по знакомой всем с детства интеллектуальной игре, что они решили принять в нём участие во второй раз и всерьёз нацелились на победу.

Анастасия, участник команды «Гренки», г. Мурманск: «Мы начинали играть ещё в школе. Нами было пройдено много игр, чтобы попасть сюда. Мы очень хотим, конечно, победить и думаем, что у нас есть все шансы, чтобы выиграть».

По итогам финала в качестве победителей выбрали две команды – из старшей и младшей групп. Они были награждены медалями и грамотами, а также получили возможность представлять Мурманскую область в Москве на чемпионате России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

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