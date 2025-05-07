В Мурманске состоялся финал соревнований по киберспорту по двум популярным дисциплинам - Counter-Strike и DOTA 2

В противостоянии в каждой из них сошлись по 4 сильнейшие команды, в числе которых сборные из Мурманского арктического университета, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева, а также школ и лицеев города.

Кто слышал из соседней комнаты фразы: «Я на миду» и «Где саппорт», - тому отлично известно и название игры DOTA 2. Ребята сейчас уже выбрали персонажей и готовы ворваться в игру. А что уникального в этой игре, нам расскажут представители команд.

Владислав Николаев, капитан команды «MMRK PRIME», организатор турнира: «Это игра про стратегию, про понимание … Можно сказать, что это современные шахматы, только более красочные, интересные и динамичные».

Один из самых важных этапов – это выбрать или пикнуть персонажа, за которого собираешься играть. Здесь команды проявлять чудеса тактики, например, блокируют выбор друг друга. Далее всё, как и в любом соревновательном спорте, но главное, разрушить базу противника.

Иван Ефремцев, участник команды «Dark Princess»: «Важно учитывать много нюансов, очень много знать надо и понимать, что делать в той или иной ситуации».

Несмотря на обилие цветов и мультяшность персонажей, сложность матчей зашкаливает. Не обходится здесь и без переигровок и предупреждений. Очень важно также обращать внимание на атрибуты реального спорта, без которых и в виртуальной реальности не обойтись. Это судьи, которые следили за этикой и прямая трансляция, которую сопровождает комментатор.

Владислав Николаев, капитан команды «MMRK PRIME», организатор турнира: «Всё выстроено так, чтобы это выглядело как максимально профессиональный спорт … Старались аналогично сделать».

Counter-Strike, в которой сегодня тоже схлестнулись сильнейшие команды, к слову, популярнее, во всяком случае, об этом говорит подсчёт пользователей. В среднем каждый день в шутер заходит от восьмисот тысяч человек по всему миру. В пиковые периоды этот показатель может достигать более 1,5 миллиона игроков.

Даниил Лютиков, комментатор турнира: «У комьюнити всегда противостояние …Не бывает такого, что все были наравне».

Команды университетов и колледжей сформировались ещё до признания видеоигр официальным видом спорта. Например, в Мурманском арктическом университете для киберспортсменов организовали пространство с игровыми компьютерами, где ребята могли бы оттачивать свои навыки. А начиналось всё довольно забавно…

Отсутствие призового фонда нисколько не остудило пыл молодых людей. В этот раз они разыгрывали комплекты медалей. Но турниры побольше собирают рекордные суммы, так что у ребят всё впереди.