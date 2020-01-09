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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.20 19:30

В Мурманске состоялся флэш-моб в поддержку Миши Жукова

Мальчику чуть больше года, у него диагностирована спинально-мышечная атрофия. Болезнь смертельна и уже даёт о себе знать. Спасти малыша может только дорогостоящее лекарство.

В сквере на улице Ленинградской собрались мурманчане: мамы с колясками, пенсионеры, дети. Всех их объединило желание помочь спасти жизнь маленькому Мише Жукову. У ребёнка спинально-мышечная атрофия.

- Я сюда один пришёл, с Пяти Углов пришёл, так как  мне по-настоящему жалко Мишу. Но я надеюсь, что в дальнейшем все будет хорошо и он сможет побороть свою очень страшную болезнь, - делится своими надеждами  участник акции.

Помочь Мише в областных больницах не могут, так как нет необходимой лицензии. Семья Жуковых попала под программу и малыша обеспечили уколами препарата «Спинраза» в Москве.  В следующем году льготные уколы заканчиваются, и год лечения будет стоить 22 миллиона рублей. Но шанса на выздоровление он не даёт, только поддерживает.

- Он такой сладкий, улыбается всё время, никогда не кричал даже. Я встречала их в роддоме, просто замечательная семья, - делится своими воспоминаниями  участница акции. - Они так его долго хотели, если б вы знали, через что они прошли, и теперь вот…».

До этого года в мире не было препарата, способного излечить детей со спинально-мышечной атрофией. Но в июне в США был открыт и запатентован препарат «Zolgensma». Всего лишь один укол заменяет недостающий ген, и ребёнок развивается, как его сверстники. Стоит препарат больше 140 миллионов рублей.

- Сегодня у него горе, а завтра неизвестно, что будет с моими детьми и моими внуками, - говорит участница акции. - Очень жаль, что наше правительство  так относится к нашим детям, что многим приходится собирать деньги с миру по нитке. Лекарство дорогое очень, не знаю, сможем собрать такую сумму  или нет. А почему я пришла? Потому что бабулечки собрали со своей пенсии по копеечке и принесли сюда.

Государство не может выделить деньги на лечение, потому что препарат не зарегистрирован в России, а федеральные благотворительные фонды отказалась помогать семье Жуковых. Остаётся одна надежда  на простых людей, мурманчан, россиян.

Марина, Андрей и Михаил Жуковы: «Мы хотели бы обратиться ко всем неравнодушным людям: Мишане можно сейчас помочь! Обратитесь к своим соседям, в родительские чаты обратитесь, расскажите больше о Мише. Даже каждый рубль, если все переведут по всей России, мы спасём Мишу».

На счету каждый день, каждый час, ведь вводить препарат можно только до двух лет. Из-за недуга дыхание мальчика сопровождают хрипы, появилась необходимость использовать специальный аппарат. Родители Миши Жукова хотят достучаться до крупных компаний, которые в силе помочь мальчику и обратиться к государственным органам.

Марина, Андрей и Михаил Жуковы: «Хотим обратиться к  губернатору Мурманской области, чтобы он обратил внимание на эту проблему, как-то помог нам в решении данной ситуации».

К флэш-мобу подключились и другие российские города: Тверь, Тюмень, Барнаул. Многие группы в социальных сетях рассказывают о Мише и призывают помочь. Люди верят, если объединится вся Россия, мальчик будет жить.

Комментарии

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Последние комментарии

Александр
08.01.20 19:08
Подскажите, пожалуйста, как можно помочь малышу? Пришлите номер карты на почту aavasilenko@mail.ru вместе со свидетельством о рождении ребёнка и одним из паспортов родителей Помогу чем смогу- с миру
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Zdoroviak
03.01.20 08:40
Молодцы, спасибо, что через эту передачу познакомили меня с отцом Сергием.
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владимир
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