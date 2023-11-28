В Мурманске состоялся Форум наставников

Он объединил более 80 представителей профессионального кадрового сообщества и ряда крупнейших предприятий региона. Участники вынесли на обсуждение вопросы возрождения института наставничества, непрерывного профессионального развития современной молодёжи и реализации ряда практик.

Профессиональная адаптация новеньких сотрудников, потерянная в период перестройки практика, которую сейчас стараются возродить, наладить тонкие механизмы взаимодействия между опытными специалистами и новичками. На многих предприятиях региона наставничество начали внедрять только последние пару лет. Например, промышленный гигант в Ковдоре выработал свою систему подбора и обучения таких специалистов.

Елена Карасюк, начальник производственно-технического бюро цеха технологического контроля Ковдорского ГОКа: «Первое - это подбор кандидатуры для наставников, обучение наставника. Они могут быть двух уровней: базовый и старший. Последний может обучить других наставников и курировать их работу».

А чтобы наставники не скучали, среди них планируют устраивать профессиональный конкурс, это дополнительный стимул стараться передавать культуру производства. В Апатитах пошли дальше, здесь внедряют так называемых «выделенных» наставников.

Ольга Королева, ведущий специалист по технической учебе Восточного рудника кировского филиала АО «Апатит», отмечает, что повышение производительности при таком подходе достигает 30%. Впечатляющие показатели, наверняка, хотели бы видеть и другие.

Впрочем, другим есть чем ответить. Например, в торговом порту наставничество разделили на два отдельных направления.

Мария Пономарева, начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП»: «Разделили её на две части».

Профильный форум, на котором специалисты предприятий региона делились своим опытом собрал в Мурманске много участников. В том числе представителей власти, задача которых заключается и в координации.

Торговый порт, к слову, давно начал опережать все кадровые тренды, создав на базе 8-й мурманской гимназии профильный логистический класс. Кончено, все его ученики не станут будущими сотрудниками стивидорной компании, но некоторые точно заинтересуются этой профессией.