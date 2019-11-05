В Мурманске состоялся I Чемпионат мира знатоков

Самая динамичная интеллектуальная игра, в которой решает не только интеллект, но и быстрота реакции. В Мурманске состоялся первый Чемпионат мира по спортивной версии игры брейн-ринг. За звание лучших сразились 28 команд из 11 стран.

Первый Чемпионат мира по спортивной версии интеллектуальной игры брейн-ринг- важная страница в истории столицы Заполярья. Масштабное событие объединило знатоков из 11 стран, 28 команд сошлись в интеллектуальных битвах. Организаторы продумали интересный формат турнира - команды были разбиты на группы, после чего провели несколько игр, чтобы перейти во второй этап. А уже после начались матчи навылет. Это позволило исключить малейший фактор случайности в определении фаворитов. В финал вышли две команды - московская Вадима Синкевича и наши прославленные «Норманны».

«Драйв переполняет, адреналин бурлит в крови, хочется сыграть быстрее, чтобы выдохнуть, потому что в принципе мы уже в финале, это главное!», – говорит Алексей Бакуменко, игрок команды «Норманны».

Эта битва далась командам нелегко. Преимущество скакало от одного стола к другому, как мячик. Удержать его удалось команде Вадима Синкевича из Москвы. Итог игры - 3:1

«Эмоции, вот они такие! Очень трудно, когда уже выходят в четвертьфинал, полуфинал, финал, предсказать победителя. Здесь многое решает кнопка», - комментирует ход борьбы Алексей Андрюшин, игрок команды Вадима Синкевича (г.Москва)

Знатоки говорят, что в этой игре всё решают не только знания, но и смекалка, и быстрота реакции кнопочника. Важна не каждая секунда, а каждая сотая доли секунды.

«Эмоции, безусловно, зашкаливают. Безусловно, мы боролись. Победа соперников честная, но и мы не лыком шиты, - комментирует итоги борьбы Виталий Егоров, игрок команды «Норманны». - Второе место - это очень серьёзно. Мы довольны».

Знатоков и поклонников телевизионной версии интеллектуальных игр брейн-ринг и «Что? Где? Когда?» ждал подарок - игры второго дня чемпионата провёл Андрей Козлов. Его авторская манера шутить, оттягивать правильный вариант ответа и предлагать знатокам изобразить свой ответ, вносили изюминку в матчи.

«Я получаю удовольствие от происходящего», - говорит Андрей Козлов, ведущий игры «Брейн-ринг», магистр игры «Что? Где? Когда?».

Участники отметили высокий уровень организации соревнований: удобные залы, освещение турнира в Сети, культурно-познавательную программу для гостей, интересные вопросы и замечательные призы. Всё это ещё раз доказало, что Мурманск способен организовывать международные мероприятия самого высокого уровня.

После финальной игры - праздник. Для участников команд была организована торжественная церемония награждения, на которой выступили лучшие творческие коллективы заполярной столицы.