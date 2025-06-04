В Мурманске состоялся квест «Сила Права» для сотрудников силовых структур и ведомств

Испытание собрало на одной площадке семь команд.

Главная цель – не только укрепление взаимопонимания и сотрудничества между правоохранителями и экстренными службами, но и развитие правовой грамотности среди сотрудников, повышение командного духа и профессиональных навыков.

Квест «Сила Права» включает в себя разнообразные интеллектуальные и физические задания, которые помогают участникам проверить знания законов, нормативных актов, а также умение применять их на практике.