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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.18 19:30

В Мурманске состоялся марафон педагогического опыта «Сильный духом заполярный край»

Как лучше и интересней рассказать о родном крае, знают дошкольные педагоги города и Мурманской области, которые представили свои проекты на традиционном педагогическом марафоне в детско-юношеской библиотеке.

Одна из главных задач педагогов –  привить интерес и любовь к своей малой родине. Но в эпоху развития цифровых технологий, завоевать внимание воспитанников становится всё труднее, поэтому современные учителя стараются привнести в занятия интерактив, например, образовательные квесты, чтобы дети чувствовали себя не просто потребителями новой информации, а настоящими исследователями.

На базе областной детско-юношеской библиотеки состоялся семинар, участники, а их в этом году более 100 человек, представили проекты, в которых используют инновационные и классические приёмы и методы воспитания.

- Это организация необычных мероприятий, потому что стандартно к ним уже не подойти, - рассказывает Полина Сычева, воспитатель МБДОУ № 156. – Сегодня это должно быть каким-то нетрадиционным, детям нужно что-то интересное.

Семинар организован в рамках празднования 80-летия Мурманской области. На него съехались воспитатели из разных городов Кольского полуострова. Кстати, для тех, кто проживает вдали от областного центра, появилась возможность стать участником марафона заочно, что избавляет от излишних финансовых затрат.

В течение двух дней педагоги будут не только делиться профессиональным опытом, но  и познакомятся с новыми электронными краеведческими пособиями библиотеки. По итогам события его  участники путем голосования определят лучшие проекты, которые и станут победителями педагогического марафона.

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