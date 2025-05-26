В Мурманске состоялся массовый городской субботник

Более тысячи человек собрались, чтобы сделать наш город чище.

Весна – традиционное время для наведения чистоты и порядка, а субботники - добрая традиция, которая объединяет неравнодушных горожан разных поколений. В столице Кольского Заполярья мурманчане трудились в зелёных зонах, на берегах водоёмов, на придомовых территориях и объектах благоустройства.

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Событие сплачивает людей, они собираются, общаются, знакомятся и вместе приводят территорию в порядок. Что может быть лучше, чем привести в порядок территорию и гулять по чистоте после зимы».

Евгений Тарбаев, депутат Мурманской областной Думы: «Переполняет мои эмоции! Что мы видим? Не один-два человека пришли, а действительно люди выходят. И выходят люди с надеждой, что мы сделаем наш город более красивее».

Особое место в списке участков уборки заняли территории, благоустроенные в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так горожане привели в порядок зону отдыха в районе озера Среднего.

Егор Банишевский, директор муниципального учреждения «Молодёжь 51»: «Место, куда приятно прийти в период полярного дня, чтобы насладиться природой, увидеть местную фауну и флору… Даже сейчас мы слышим кряканье уточек, которые прилетают сюда и здесь размещаются».

Вооружившись граблями, метлами и лопатами активисты приступили к уборке. Весь необходимый инвентарь был предоставлен администрацией города. В мешки отправлялись пластиковые и стеклянные бутылки, фантики, стаканчики. Были найдены даже шины и бытовые приборы.

Сергей Тян, депутат совета депутатов города Мурманска: «Там половина телевизора у нас валяется… Его достали, упаковали… Много чего интересного попадается… Даже интересно, как люди это сюда доносят».

Во время субботника мурманчане также смогли принять участие в голосовании за объекты будущего благоустройства города. В местах проведения акции дежурили волонтёры с электронными планшетами, чтобы помочь желающим отдать свой голос за одну из площадок.

Елизавета Розаева, специалист по работе с молодёжью Центра развития волонтёрского движения «ДОБРО»: «В этом году - это сквер на улице Воровского… Вторая - парковка напротив отеля «Меридиан».

Напомним, что выбрать один из двух объектов можно до 12 июня включительно. Сделать это можно самостоятельно на портале «Госуслуги» или с помощью добровольных помощников, которых можно встретить в общественных местах и мероприятиях.