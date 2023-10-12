В Мурманске состоялся медиафорум «Суд. Открытый диалог с обществом»

В этом мероприятии принял участие и глава региона. Андрей Чибис при этом отметил, что организация форума – своевременная идея, так как у СМИ и общества есть запрос на открытость судебной власти.

Участие в медиафоруме «Суд. Открытый диалог с обществом», составившемся на площадке Центра управления регионом, приняли представители органов судебной власти из различных субъектов страны, представители СМИ – главные редакторы информационных изданий и журналисты, а также представители науки и общественности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Идея проведения медиафорума в таком формате – очень своевременная. В обществе всегда был и есть запрос на справедливость. А судебная система ставит точку в том или ином споре».

Председатель комиссии Совета судей по связям с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации Владимир Захаров отметил, что суды последовательно реализуют принцип открытости и сами становятся заметными игроками информационного поля. Но в век, когда на смену традиционным СМИ приходят новые медиа, необходимо искать новые инструменты для решения поставленных задач.

Владимир Захаров, председатель комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями и средствами массовой информации: «Всё это порождает вызовы, а мы должны на них актуально и быстро реагировать. И все эти вопросы должны решаться в результате коллективного обсуждения и с учётом региональной специфики. Не снижаем темпы в работе с традиционными средствами массовой информации».

В формате диалога участники медиафорума обсудили вопросы деятельности судебной системы в публичном информационном пространстве, допустимость использования возможностей нейросетей, способы и порядок освящения судами резонансных дел.