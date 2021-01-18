В Мурманске состоялся месячник оборонно-массовой и спортивной работы

Участие в нём приняли ученики комплексной детско-юношеской спортивной школы №17. Ребята учились разбирать автомат Калашникова, правильно складывать парашюты и плащ-палатки, а также тренировались в обращении с боевым оружием.

Обычно такие месячники проходят масштабно на базе ДОСААФ. Однако в этом году из-за коронавирусных ограничений большой общий сбор решили разбить на много частных. Школьники со всего региона участвуют в мероприятии на базах спортивных школ и патриотических обществ. В Мурманске ребята знакомились с военной наукой в школе восточных единоборств «Чосон». Занятие было посвящено парашютному спорту.

Арсений Филиппов, и.о. председателя РО ДОСААФ России Мурманской области: «У нас произошли серьёзные подвижки. И мы надеемся, что с лета этого года мы возобновим парашютный спорт на аэродроме ДОСААФ в Мурмашах. Сейчас мы для этого прилагаем все усилия, договариваемся о возобновлении парашютного спорта, приобретении самолёта. И вот первый шаг - в рамках месячника оборонно-спортивной работы мы детям сейчас будем показывать, как это всё работает, как складывают парашюты, как всё это происходит. Для того, чтобы это был первый маленький шаг в возобновление парашютного спорта в Мурманской области».

В коридоре 17-й спортивной школы подростки учатся правильно складывать парашют. Две команды сворачивают купола под присмотром опытного инструктора - тоже воспитанника этой спортивной организации. Рядом - другая группа ребят тренируется в сборке и разборке автомата Калашникова. Вениамин Логинов делает это не впервые и последовательность помнит наизусть.