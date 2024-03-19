В Мурманске состоялся митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России

Полуостров воссоединился с нашей страной ещё в 2014 году, но северяне помнят о событиях тех лет. В сквере на Ленинградской улице состоялся митинг-концерт, посвящённый юбилею воссоединения Крыма с Россией.

Дмитрий Шаповалов, участник митинга: «Важность этого праздника в том, что люди, которые десять лет назад сделали свой осознанный выбор, остаются с нами, мы все вместе, мы - одна сильная страна. Праздник для нашей страны важен, прежде всего тем, что мы едины. Мы едины, несмотря на все попытки Запада разрушить наше единство. Мы вместе и мы – сила!».

По всей стране проходят просветительские акции, митинги, концерты, выставки и викторины, чтобы каждый помнил о событиях десятилетней давности.

Сергей Тян, участник митинга, заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии» Мурманской области: «Крымская весна объединила всех наших жителей вокруг этого маленького полуострова, который наконец-то пришвартовался к нашей большой стране самым длинным в России мостом. Тем самым мы нарушили все идеи, планы и настроения мировой геополитики».

Яркий концерт творческих коллективов города, которые исполнили патриотические номера, и выставка военной техники придали празднику соответствующее настроение.