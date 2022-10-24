В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

На территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.» в памятном событии приняли участие глава региона, командующий Северным флотом и многочисленные горожане.