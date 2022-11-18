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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.22 19:30

В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова

Участие в состязании приняли школьники и воспитанники патриотических клубов и юнармейцы.

Сергей Тян, член регионального штаба движения «Юнармия»: «Девчонок очень много, у них моторика более развитая. Поэтому им легче всё разбирать. Но мальчишки тоже скоростные есть».

Эксперт сходятся во мнении, что в таких состязаниях важна не только скорость, но и точность. Иначе практическая составляющая теряет смысл.

Сергей Тян, член регионального штаба движения «Юнармия»: «За каждую ошибку мы добавляем секунды, если он неправильно разобрал или собрал, или не в том порядке, если у него деталь упала, если что-то заклинило. Результат складывается из секунд».

Глаза боятся, а руки делают. Чтобы закрепить навык, необходимы многократные повторения, но ребята прошли серьёзную подготовку.

Игорь Менухов, участник соревнований: «К этим соревнования я готовился неделю, очень много собирали разбирали автомат Калашникова. Каждый день были тренировки регулярные».

Илья Кравчук, тренер-преподаватель комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 г. Мурманска: «Подготовка к соревнованиям проходит согласно наставлению по стрелковому делу, согласно нормативам по неполной сборке автомата и по сборке после неполной разборки. Берётся секундомер, берётся наставление, смотрим норматив номер такой-то. Подаётся команда: «Старт» и «Стоп».

Илья Сергеевич служил в специальных войсках, а сейчас занимается патриотическим воспитанием молодого поколения, передаёт свои знания и умения.

Илья Кравчук, тренер-преподаватель комплексной детско-юношеской спортивной школы №17: «Во-первых, это развитие моторики рук. Во-вторых, это формирование личности, мужчины - будущего защитника Родины. Автомат является боевыми оружием, которое применятся не только в стрельбе, но и в рукопашном бою. Поэтому они это чувствуют и получают тот же опыт, который свойственен уже взрослому военному человеку».

Для некоторых участников соревнований такая подготовка очень важна. Ведь они с самого детства выбрали своей профессией – службу Родине.

Влада Шарипова, участница соревнований: «Никогда не знаешь, что в жизни пригодится, как тебя завернёт жизнь. Но в обще в нашей школе всем нравится. Пятиклашки счастливые ходят, когда им автомат дают подержать».

Во многих муниципалитетах региона уже состоялись такие соревнования, теперь участников ждёт областной финал, который запланирован на 26 ноября.

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