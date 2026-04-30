В Мурманске состоялся муниципальный этап Всероссийской патриотической игры «Семейная зарница» «Движения Первых»

В ней приняли участие команды, состоящие из школьников и их родителей.

«Зарница» - изначально была военно-спортивной игрой пионеров, представлявшей имитацию боевых действий. В ходе игры участники делились на команды и соревновались в различных видах спорта с игровыми элементами. Сегодня цель игры другая. Семейные команды приняли участие в интеллектуальных и спортивных состязаниях, чтобы укрепить командный дух.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Зарница» - это этап патриотического воспитания, спортивного воспитания, взаимовыручки, дружбы. И с каждым годом игра совершенствуется. Если раньше это были школьные соревнования между классами, затем они вышли на площадки округов города, а сегодня это «Семейная зарница», которая расширяет свои границы. Повторюсь, самое главное - это единство и связь родителей, связь поколений, взаимовыручка».

В составе каждой команды по четыре человека - родители и два ребёнка. Например, семья Бибиных. Толчком к участию в необычных состязаниях стало приглашение от школы, в которой учатся дети. Мурманчане, считают такой опыт поводом научиться чему-то новому. В стрельбе из 20 попаданий семья Бибиных выполнила 19 успешно.

Игорь Бибин, участник «Семейной зарницы»: «Никаких трудностей нет. На самом деле очень интересно. Хотим дальше участвовать, у нас впереди ещё много испытания. Мы только начали, мы только в начале пути».

Юный северянин Марк Золотухин задался целью победить, ведь он любит быть лучшим. В своей школе Марк почти отличник, а это лишь часть достижений мурманчанина.

Марк Золотухин, участник «Семейной зарницы»: «Я принимал участие в соревнованиях по дзюдо четырехэтапных. В первом этапе занял третье место, во втором - первое. Ещё принимал участие в соревнованиях по дзюдо - в первенстве города, занял второе место, в первенстве области занял четвертое».

Всего в «Семейной зарнице» участвовало 12 команд. Победители представят Мурманск на региональном этапе.